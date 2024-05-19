ПСБ в Волгограде поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег.РФ»





ПСБ выступил генеральным партнером самого масштабного бегового события России и традиционно представил на соревнования свою корпоративную команду. В Волгограде она насчитала более 50 полумарафонцев.

В Волгограде маршрут забега проходил по нижней террасе Центральной набережной города. Взрослые участники бежали дистанции 5 км, 10 км и 21,97 м, юные спортсмены до 12 лет одолели один километр. Всего участие в забеге приняли порядка 1300 волгоградцев и гостей региональной столицы. Самой массовой стала дистанция 5 километров, которая с прошлого года носит символичное название «ПСБ 5 км».

— Международный Забег.РФ -– уникальный и по-настоящему семейный праздник спорта. Он объединяет волгоградцев всех возрастов, заряжает энергией и дарит нам радость общения. Масштаб мероприятия с каждым годом растет. Мы это видим на примере собственной корпоративной команды в Волгограде, которая в этом году увеличилась в 2 раза. Доступность, приобщение к массовому спорту и здоровому образу жизни – главные ценности забега, которые поддерживает ПСБ, ежегодно выступая генеральным партнером спортивного праздника, — отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

ПСБ популяризирует спорт и здоровый образ жизни, возводит спортивную инфраструктуру в регионах России. В Волгограде банк поддерживает спортивные соревнования по бегу, баскетболу, волейболу. В 2019 году ПСБ открыл в Волгограде Центр уличного баскетбола, построенный в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).

Спортивное состязание «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года, являясь самым крупным всероссийским забегом с синхронным стартом. Всего в этом году в полумарафоне приняли участие более 150 тысяч участников, которые стартовали в одно время во всех регионах страны.

Фото ПСБ

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