Заморозки до -3 ударят в Волгоградской области 20 мая

Общество 19.05.2024 21:41
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19.05.2024 21:41
Ночью 20 мая в Волгоградской области температура воздуха местами опустится до -3 градусов. Такой прогноз выдал Гидрометцентр РФ, сообщает V102.RU. Это – очередное испытание для посевов зерновых культур и рассады, которую уже высадили дачники.
Но днем в регионе будет тепло. Самый теплый день на следующей неделе в Волгограде обещают 22 мая. В среду температура воздуха повысится до +27 градусов, ночью тоже будет тепло (+14 градусов).
Однако в последующие дни температура будет то повышаться, то понижаться. По прогнозам синоптиков, лишь в конце мая обещают летнюю погоду – до +28.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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