



Главный тренер волгоградского «Ротора» Олег Сергеев и наставник столичной «Родины-2» Александр Лактионов прокомментировали исход матча, в котором московская команда одержала победу со счетом 2:0 в 15-ом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.

Также специалист рассказал о причинах отсутствия в сегодняшнем стартовом составе полузащитников Ивана Пяткина и Юрия Завезена.

Рулевой сине-голубых остался недоволен качеством показанного футбола своей команды.- По игре мы, наверное, не заслужили даже ничьей, поэтому проиграли. В первой встрече с «Родиной-2» мы выглядели лучше, чем во второй, которую провели сегодня. Не хватило нам настроя, чтобы сыграть лучше,- резюмировал Сергеев.- У них микротравмы. Завезена мы заменили в прошлой игре, а Пяткин даже не готовился к матчу с «Родиной-2», - прокомментировал кадровую ситуацию Олег Вячеславович.Александр Лактионов считает результат справедливым.- Очень хорошая игра в нашем исполнении. Не буду вникать в тактические детали, но ребята полностью выполнили установку на матч. Очень высокий уровень единоборств сегодня был. Мы говорили, что «Ротор» - силовая команда, которая хорошо ведет единоборства. Наши ребята выиграли полностью эту дуэль, потому и заслуженная победа, — подытожил наставник «Родины-2».Между тем, после неудачного 15-го тура «Ротор» располагается на четвертом месте с 21 набранным очком. «Уфа», идущая на первой позиции, имеет на четыре очка больше. В следующем поединке 22 мая сине-голубые отправятся в гости к «Челябинску», а «Родина-2» 26 числа сыграет на выезде с «Муромом».