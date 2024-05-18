Нулевую продольную и 6 улиц перекроют в Волгограде 18 мая вечером

В Центральном районе Волгограда в 20.00 18 мая вступят в силу ограничения движения на Нулевой продольной магистрали и шести улицах. Как сообщает ИА «Высота 102», дороги будут перекрыты до середины дня 19 мая.
Напомним, накануне администрация Волгограда предупредила о временном перекрытии, объяснив данную меру предстоящим забегом.
– В связи с обращением ВРОО «Волгоградский марафон» на время подготовки и проведения регионального этапа Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ» с 20.00 18 мая по 13.00 19 мая будет введен пешеходный режим на всем протяжении Нулевой продольной магистрали – от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова, – сообщили в мэрии Волгограда.
Также проезд транспорта в указанное время будет запрещен на прилегающих к Нулевой продольной дорогах по улицам:
- 7-й Гвардейской бригады,
- Землянского,
- Краснознаменской,
- Комсомольской,
- Крылова,
- Калинина.