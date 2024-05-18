Общество

Нулевую продольную и 6 улиц перекроют в Волгограде 18 мая вечером

Общество 18.05.2024 19:05
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18.05.2024 19:05


В Центральном районе Волгограда в 20.00 18 мая вступят в силу ограничения движения на Нулевой продольной магистрали и шести улицах. Как сообщает ИА «Высота 102», дороги будут перекрыты до середины дня 19 мая. 

Напомним, накануне администрация Волгограда предупредила о временном перекрытии, объяснив данную меру предстоящим забегом. 

В связи с обращением ВРОО «Волгоградский марафон» на время подготовки и проведения регионального этапа Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ» с 20.00 18 мая по 13.00 19 мая будет введен пешеходный режим  на всем протяжении Нулевой продольной магистрали – от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова, – сообщили в мэрии Волгограда. 

Также проезд транспорта в указанное время будет запрещен на прилегающих к Нулевой продольной дорогах по улицам: 

  • 7-й Гвардейской бригады, 
  • Землянского, 
  • Краснознаменской, 
  • Комсомольской, 
  • Крылова,
  • Калинина.
По информации организаторов забега, на старт около амфитеатра спортсмены выйдут в 09.00 19 мая. 

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