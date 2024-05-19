«Зачем лишать людей удовольствия»: волгоградские рыбаки в сезон снова останутся без селедки





В Волгоградской области не за горами начало сезона селёдки. И хотя вылов этой рыбы официально запрещен не только в Волгоградской, но теперь и в Астраханской областях, азартные рыбаки все-таки надеются на удачу.

Напомним, в прошлом году любители волжской сельди-черноспинки впервые за долгие годы остались без добычи. Почему в Волгоградскую область пришло рекордно низкое количество рыбы затруднились ответить даже специалисты. По одной из версий, причиной «неурожая» стала ранняя весна.

– В прошлом году сельди действительно было очень мало. Что будет в этом сезоне, покажет время, – отвечает член Экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев. – Надо признать, что в последнее время запасы этой рыбы уменьшились. По этой причине на Волго-Каспийском научно-промысловом совете ввели запрет на ее вылов в Астраханской области.

Новые ограничения, настаивает Сергей Яковлев, вовсе не означают, что знаменитой волжской сельди грозит полное исчезновение.

– Сельдь относится к среднецикловым видам рыб, созревающим на третий-четвертый год жизни, – комментирует специалист. – При создании благоприятных условий ее популяция начнет достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что в результате нам вновь разрешат вылов сельди – не только в Астраханской, но и в Волгоградской области. Это ведь традиционный вид рыболовства на Нижней Волге. Зачем же лишать людей такого удовольствия?

Резкое похолодание в начале мая ударило по речной рыбе. Эксперты опасаются, что из-за ночных заморозков отложенная на мелководье икра могла погибнуть. Подробнее о проблеме - в материале ИА «Высота 102».

Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»