Под Волгоградом машина вылетела в ерик: водитель погиб

Происшествия 19.05.2024 11:05
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19.05.2024 11:05
Трагедия произошла 18 мая в поселке Калинин Среднеахтубинского района. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в 15-20 ч. Ford Cierra, за рулем которого находился 51-летний водитель, напротив дома №29 по ул. Овражная вылетел с дороги в ерик Проран. Автомобиль врезался в бетонную плотину.Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
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Происшествия 18.05.2024 20:26
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Происшествия 18.05.2024 12:43
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Происшествия 18.05.2024 12:18
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Происшествия 18.05.2024 10:32
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Происшествия 16.05.2024 21:47
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Происшествия 16.05.2024 21:07
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Происшествия 16.05.2024 16:38
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Происшествия 16.05.2024 11:46
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Происшествия 16.05.2024 10:08
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Происшествия 16.05.2024 09:27
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Происшествия 15.05.2024 17:14
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Происшествия 15.05.2024 10:56
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Происшествия 15.05.2024 10:12