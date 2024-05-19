Происшествия

Под Волгоградом машина вылетела в ерик: водитель погиб

Происшествия 19.05.2024 11:05
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19.05.2024 11:05


Трагедия произошла 18 мая в поселке Калинин Среднеахтубинского района. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в 15-20 ч. Ford Cierra, за рулем которого находился 51-летний водитель, напротив дома №29 по ул. Овражная вылетел с дороги в ерик Проран. Автомобиль врезался в бетонную плотину.
Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



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