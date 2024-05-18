Происшествия

Стой, опасная зона! С фасада пятиэтажки в Волгограде падают куски облицовки

Происшествия 18.05.2024 20:26
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18.05.2024 20:26


Жители Кировского района Волгограда сегодня, 18 мая, прислали в редакцию фотографии осыпающегося фасада пятиэтажки на улице 64-й Армии, 119а.

- Рушится облицовка, а внизу магазины, ходят люди, - сообщили волгоградцы, которые запечатлели разрушения из окна соседнего дома.

Неравнодушные горожане надеются, что через СМИ на эту ситуацию обратят внимание ответственные за эту территорию лица, и примут меры.


На фотографии видно, что достаточно большие куски облицовки пока падают на козырек балкона на 5-ом этаже, но вполне возможно, что они могут рухнуть и вниз. Место это проходное, так как рядом расположены продовольственные магазины и почтовое отделение.

Согласно открытой информации, пятиэтажный многоквартирный дома по ул. 64-й Армии, 119а был построен в 1966 году. Стены кирпичные, а перекрытия железобетонные. Указано, что дом исправный. Пятиэтажка находится в управлении с 1 октября 2021 года у УК «Юрв».

Фото читателей V102.RU

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