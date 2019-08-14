Облсуд "не поверил слезам" экс-юриста мэрии Волгограда после фиаско на выборах губернатора

Выборы 14.08.2019 16:33
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14.08.2019 16:33
Волгоградской областной суд не удовлетворил иск бывшего кандидата в губернаторы Дмитрия Любитенко к избиркому региона. Об этом сообщает ИА "Высота 102".
Экс- заместитель главы администрации Волгограда требовал признать незаконным отказ комиссии в его регистрации. Любитенко не прошёл муниципальный фильтр, собрав только около 20 подписей местных депутатов в свою поддержку вместо 228. Однако участник кампании настаивал на том,что решение избиркома антиконституционно.
Любитенко в начале сегодняшнего слушания заявил несколько ходатайств. Так, он попросил привлечь на процесс вице-губернатора Александра Блошкина, который, по его мнению, мешал независимому кандидату в сборе подписей. Также он выразил готовность представить аудиозаписи разговоров с муниципальными депутатами, которые ссылались на запрет ставить подписи за оппозиционных кандидатов. Все ходатайства в итоге были отклонены.
Судья неоднократно пытался получить от Любитенко ответ на вопрос: "Имел ли право избирком зарегистрировать его в отсутствии необходимого количества подписей?". После затянувшейся дискуссии истец всё-таки признал, что ИКВО не имела права поступить иначе. Судья не совсем понял, почему при таких обстоятельствах истец оспаривает решение комиссии. Судья несколько раз выражал удивление логике мыслей истца. "Вы же юрист?", - изумлялся служитель Фемиды.
Напомним, выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября. Регистрацию прошли 4 кандидата от "Единой России", Справедливой России", КПРФ и ЛДПР. Дмитрий Любитенко выдвигался от "Яблока".
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