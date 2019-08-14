Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечить





Следственные органы Следственного комитета РФ по Волгоградской области заявили об окончании расследования по громкому делу об убийстве 9-месячного младенца родной матерью, которая выбросила тело сына в мусорный контейнер. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону, у 26- летней жительницы города Фролово по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы выявлено расстройство личности.





По данным следствия, утром 1 марта 2018 года после ссоры с матерью 26-летняя женщина украла у нее 21 тысячу рублей, после этого с 9-месячным ребенком уехала из города Фролово, где проживала с родителями и трехгодовалой дочерью. Девочка осталась с бабушкой дома. Приехав в Волгоград, молодая мать арендовала на улице Ткачева в Центральном районе посуточно квартиру. На следующий день женщина продала через интернет детскую коляску, а в ночь с 3 на 4 марта задушила своего ребенка, выбросив тело в мусорный контейнер.

После совершенного преступления она отправилась в город Волжский к своей подруге, которая накануне родила шестого ребенка, и подарила ей вещи убитого сына. Своим знакомым она рассказывала о том, что уронила мальчика в ванную и тот умер. Впоследствии она сообщила следователям, что не желала иметь второго ребенка и его воспитывать, и на фоне упреков родителей в отсутствии постоянного заработка решила избавиться от малыша. По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы у женщины выявлено расстройство личности.

На период следствия женщине была избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.



