В Россию из Португалии экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в тяжких преступлениях в Волгоградской области
Происшествия 09.08.2019 17:52
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09.08.2019 17:52
Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Португалии экстрадировали в Россию гражданина РФ Сергея Шаталова. Об этом говорится на официальном сайте надзорного ведомства, сообщает ИА «Высота 102».
По версии следствия, в апреле 2013 года в Волгоградской области Шаталов с сообщниками проникли в квартиру потерпевшего и совершили на него разбойное нападение с применением оружия, похитив деньги и имущество на сумму более 8 млн рублей. После этого они похитили хозяина квартиры и насильно вывезли его на дачу, где, применяя насилие, вымогали у него 20 млн рублей и удерживали, пока ему самостоятельно не удалось освободиться.
Поскольку Шаталов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В марте 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Португалии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о выдаче обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Сергей Шаталов доставлен в Москву.
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