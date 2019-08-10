Здравоохранение

Шик и блеск: жители Волгограда – о стоматологической поликлинике европейского уровня

Здравоохранение 10.08.2019 11:07
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10.08.2019 11:07


На работу как на праздник! К стоматологу на прием – тоже! Такое признание делали сегодня и врачи, и пациенты  Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники на улице Коммунистической, которые здесь лечатся. Во всяком случае, посетившие с рабочей проверкой это медучреждение заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин   и председатель комитета по охране здоровья  облдумы Наталья Семенова, как ни пытались, так и не услышали никаких нареканий ни от врачей на условия работы, ни от пациентов на лечение. 
О поликлинике  - лидере на рынке стоматологических услуг Волгограда и Волгоградской области - в материале  ИА «Высота 102».





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