Шик и блеск: жители Волгограда – о стоматологической поликлинике европейского уровня





На работу как на праздник! К стоматологу на прием – тоже! Такое признание делали сегодня и врачи, и пациенты Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники на улице Коммунистической, которые здесь лечатся. Во всяком случае, посетившие с рабочей проверкой это медучреждение заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин и председатель комитета по охране здоровья облдумы Наталья Семенова, как ни пытались, так и не услышали никаких нареканий ни от врачей на условия работы, ни от пациентов на лечение.

О поликлинике - лидере на рынке стоматологических услуг Волгограда и Волгоградской области - в материале ИА «Высота 102».

















