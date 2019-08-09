В частный сектор на юге Волгограда вернулись мусорные завалы





Жители частного сектора Кировского района Волгограда снова столкнулись с мусорной проблемой. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в переулке Михайловский, последний раз мусоровоз заезжал сюда 17 июля. С тех пор уборщиков здесь не видели. В результате – переполненные мусорные контейнеры и сваленные рядом мешки с мусором. Из-за жаркой погоды содержимое контейнеров гниет и из баков вытекает черная вонючая жидкость. Под крышками – рой мух и насекомых. Жители возмущаются: регоператор, по их словам, зарабатывает деньги, не оказывая услугу. «Пожаловаться некому, дозвониться до регоператора невозможно, а квитанции приходят с полной оплатой, никакого перерасчета нам не делают», - негодуют кировчане.





Недовольны тем, как вывозят мусор, и жители улицы Строительной. Здесь нет контейнеров и мусор убирают бестарным способом. Волгоградцы приспособились даже к такому неудобству и сделали крючки на деревьях и столбах, куда вешают мешки с отходами. «Замучились уже вытаскивать пакеты, а потом снова их уносить во двор, чтобы собаки не растащили – мусоровозы то приходят, то нет», - жалуются волгоградцы.









Напомним, ИА «Высота 102» уже не раз сообщало о проблемах с вывозом мусора в этой части Кировского района. После выхода публикаций отходы оперативно вывозили, но через некоторое время все повторялось. Между тем, инспекция госжилнадзора по Волгоградской области уже неоднократно привлекала ООО "Управление отходами-Волгоград" к административной ответственности за нарушение графика вывоза мусора и обязывало регоператора пересчитать плату за неоказанную услугу.