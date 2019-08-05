На «Красном Октябре» в Волгограде после 9-месячного простоя запущен стан «1600»





В листопрокатном цехе «Красного Октября» после длительного простоя запущен стан «1600» для производства холоднокатаного листа из никельсодержащей стали толщиной от 0,8 до 3 мм.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, этому способствовало увеличение общего объема производства и получение специализированных заказов от предприятий авиапромышленности и атомной энергетики: продукция «Красного Октября» занимает прочную нишу на рынке спецсталей. Технология холодной прокатки листа в сочетании с термической обработкой позволяет удовлетворить потребность заказчиков в тонколистовой стали с высоким качеством поверхности, точными размерами и заявленными физико-механическими свойствами.

Стан «1600» был изготовлен немецкой фирмой «Клейн» в 1932 году и установлен в ЛПЦ в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны он был разрушен, и в 1947 году агрегат восстановили – он проработал до 1989 года, когда его законсервировали по ряду причин. В 2013 году было приняло решение о возобновлении производства холоднокатаного листа и реставрации стана «1600». С ноября прошлого года стан снова был остановлен – для его работы не было достаточного количества заказов, а также ему требовался ремонт. Теперь, когда объемы производства на «Красном Октябре» планомерно увеличиваются, стан снова запущен в работу.