Спорт

Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в Краснодаре

Спорт 03.08.2019 21:23
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03.08.2019 21:23


Сегодня в рамках 6-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 волгоградская команда «Ротор» сыграла на выезде. Игра с футболистами «Краснодара-2» прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар». Как сообщает ИА «Высота 102», счет матча  0:1 в пользу «Ротора».  Счет был открыт волгоградцами на 34-й минуте . Успех принесла фланговая подача. Гол забил Камиль Муллин.
Фото rotor-vlg.com

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