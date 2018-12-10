Общество 03.12.2018 10:03
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03.12.2018 10:03
Компания «Чибис» включена в реестр недобросовестных подрядчиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольного ведомства, соответствующие сведения переданы в ФАС России. На рассмотрение дела в Волгоградское УФАС представители «Чибиса» не явились. Тем не менее были установлены факты срыва сроков капремонта в домах №№4 и 16 по ул. Генерала Шумилова, а также в домах №№ 18,24,30,31 в поселке Веселая Балка. Так, несмотря на то, что компания должна была приступить к работам по замене систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, а также ремонту подвалов и крыш на данных домах еще в июне этого года, по данным на середину октября, они так и не были начаты. Впрочем, даже то, что подрядчик успел сделать, вызвало недовольство жильцов. В частности, жители дома №16 по ул. Генерала Шумилова возмущались тем, что строители изуродовали исторический фасад уникального здания. После расторжения договора с ООО «Чибис» фонд капремонта объявил процедуру по поиску нового подрядчика. А жителям придется зимовать в так и не доведенном до ума доме.
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