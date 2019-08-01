Происшествия

Под Волгоградом остановили набитый нелегалами автобус из Адыгеи

Происшествия 01.08.2019 12:27
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01.08.2019 12:27


Пассажирский автобус "Сетра", следовавший из Адыгеи, был остановлен сотрудниками полиции и ФСБ на рубежном посту "Чапурниковский" в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в качестве пассажиров в автобусе передвигались 56 граждан среднеазиатских республик. Установлено, что 14 иностранцев находились на территории России незаконно. В отношении нарушителей составлены административные материалы, принято решение об их выдворении. Согласно опроса водителя, автобус направлялся в Саратовскую область, чтобы впоследствии пересечь государственную границу.   

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