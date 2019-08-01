Экономика

На Гремячинском ГОКе прошли "жаркие" тренировочные дебаты

Экономика 01.08.2019 12:33
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01.08.2019 12:33


Руководитель предприятия, адвокат, главный геолог, начальник службы безопасности, владелец бизнеса – эти роли примерили на себя во время управленческого тренинга молодые специалисты и студенты профильных вузов, проходящие практику на Гремячинском горно-обогатительном предприятии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в турнире приняли участие 12 молодых сотрудников компании. Первые игры прошли в формате разминки – участники с легкостью и юмором подбирали контраргументы, искали слабые стороны в обороне противника, использовали артистизм, чтобы завоевать симпатии жюри. В полуфинале, когда игроки лучше узнали слабые и сильные стороны друг друга, соревнование было жестче. Споры велись громче, позиции были увереннее.
Тренировочные дебаты позволили молодежи попробовать свои силы в спорах с оппонентом на примере различных ситуаций, с которыми сталкиваются представители бизнеса и производственной сферы. Главная цель дебатов – аргументированными доводами склонить противника на свою сторону и заставить принять выгодное для игрока решение.
Командный скилл участники прокачали в состязаниях по сборке электродвигателя. Для работы были выданы провода, батарейки и другие элементы, необходимые для создания маленького агрегата. Для чистоты эксперимента участники временно сдали организатору свои телефоны, и гугл на помощь прийти уже не мог. Тем не менее, общими усилиями решить задачу все же удалось, и гордые победители предъявили жюри работающий моторчик.

Жара наступила в финале, до которого добрались четверо из двенадцати претендентов. Места судейской коллегии заняли топ-менеджеры компании - исполнительный директор, руководители обогатительной фабрики, учебного центра и других подразделений ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Их богатый управленческий и жизненный опыт, знания и профессионализм заслужили непререкаемый авторитет в коллективе компании. Победителя в каждом поединке жюри определяло путем открытого голосования. После каждого поединка строгие члены жюри не жалели времени на подробный разбор ошибок, допущенных в аргументации, или советы по определению наиболее выигрышной позиции и повышению мотивации.
Уверенным победителем из всех схваток вышла студент-практикант Алина Евсюкова, на втором и третьем месте молодые специалисты Анатолий Кубатиев и Юрий Лобков. 
Время, которое потратили руководители на, казалось бы, шутливую работу с молодежью, безусловно, окупится в дальнейшем, - считают в компании. В азартных спорах друг с другом на домашних турнирах молодежь учится уверенности, четкости в аргументации и бесстрашию в отстаивании интересов своего дела – в общем, отращивает крылья и пробует летать.



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