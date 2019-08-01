В Волгограде инспектор ГАИ задержал похитителя золотой цепочки

Происшествия 01.08.2019 10:49
3890 16
01.08.2019 10:49
Полицейским Краснооктябрьского района г. Волгограда задержан подозреваемый в совершении грабежа. Как сообщили в УМВД по Волгограду, 30 июля 2019 года около 18-30 час. 40-летняя жительница Краснооктябрьского района возвращалась домой. Неожиданно на пересечении улиц Ерёменко и Хользунова к ней подбежал незнакомец, который сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью свыше 40 тысяч рублей и попытался скрыться. В это же самое время по улице проходил инспектор районного отдела ГАИ: капитан полиции припарковал свою машину рядом и планировал зайти в магазин. Став свидетелем преступления, полицейский стал преследовать злоумышленника, вызвав на ходу подкрепление. Через несколько минут подозреваемый был задержан преследователем и передан сотруднику уголовного розыска данного подразделения, подоспевшим на помощь коллеге.
Задержанным оказался 32-летний неработающий ранее судимый житель Среднеахтубинского района. Ювелирное украшение стражами порядка у мужчины было изъято.
Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.
Сотрудниками полиции решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей, а также проводится проверка на причастность его к совершению аналогичных деяний.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
24365 0
25.07.2019 13:13
26766 17
17.07.2019 14:32
14113 13
Под Волгоградом остановили набитый нелегалами автобус из Адыгеи01.08.2019 12:27
Происшествия 01.08.2019 12:27
8024 9 Обсудить
В Волгоградской области ищут пропавшую девочку01.08.2019 10:10
Происшествия 01.08.2019 10:10
6725 11 Обсудить
В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал свет31.07.2019 14:47
Происшествия 31.07.2019 14:47
4588 13 Обсудить
В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенка31.07.2019 14:13
Происшествия 31.07.2019 14:13
1650 1 Обсудить
В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотиками31.07.2019 12:21
Происшествия 31.07.2019 12:21
2441 8 Обсудить
Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»31.07.2019 09:55
Происшествия 31.07.2019 09:55
2456 2 Обсудить
В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвай31.07.2019 07:33
Происшествия 31.07.2019 07:33
8822 19 Обсудить
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офиса30.07.2019 17:24
Происшествия 30.07.2019 17:24
13735 18 Обсудить
В Волгограде 82-летняя горожанка отдала лжецелительницам свои сбережения30.07.2019 12:12
Происшествия 30.07.2019 12:12
1025 5 Обсудить
«Автобус гнал по встречке»: волгоградка молит бога, что осталась жива после поездки в общественном транспорте29.07.2019 18:14
Происшествия 29.07.2019 18:14
12375 15 Обсудить
В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме (ВИДЕО)29.07.2019 14:38
Происшествия 29.07.2019 14:38
16054 5 Обсудить
«Карма догнала»: в Волгограде похититель телефона через 12 часов сам стал жертвой вора29.07.2019 11:48
Происшествия 29.07.2019 11:48
2961 12 Обсудить
В Волгоградской области 7 тысяч раков вернули в воду после изъятия у браконьера29.07.2019 09:28
Происшествия 29.07.2019 09:28
2037 6 Обсудить
На севере Волгограда мужчина лез домой в окно и сорвался с 3-го этажа29.07.2019 09:18
Происшествия 29.07.2019 09:18
3208 4 Обсудить
В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислота29.07.2019 09:01
Происшествия 29.07.2019 09:01
3857 3 Обсудить
Реклама