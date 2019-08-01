В Волгограде инспектор ГАИ задержал похитителя золотой цепочки





Полицейским Краснооктябрьского района г. Волгограда задержан подозреваемый в совершении грабежа. Как сообщили в УМВД по Волгограду, 30 июля 2019 года около 18-30 час. 40-летняя жительница Краснооктябрьского района возвращалась домой. Неожиданно на пересечении улиц Ерёменко и Хользунова к ней подбежал незнакомец, который сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью свыше 40 тысяч рублей и попытался скрыться. В это же самое время по улице проходил инспектор районного отдела ГАИ: капитан полиции припарковал свою машину рядом и планировал зайти в магазин. Став свидетелем преступления, полицейский стал преследовать злоумышленника, вызвав на ходу подкрепление. Через несколько минут подозреваемый был задержан преследователем и передан сотруднику уголовного розыска данного подразделения, подоспевшим на помощь коллеге.

Задержанным оказался 32-летний неработающий ранее судимый житель Среднеахтубинского района. Ювелирное украшение стражами порядка у мужчины было изъято.

Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.

Сотрудниками полиции решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей, а также проводится проверка на причастность его к совершению аналогичных деяний.



