Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в нарушениях





Суд в Волгограде подтвердил нарушения природоохранного законодательства в деятельности регионального общества охотников и рыболовов, сообщил сегодня ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков.

Проверку прокуратура провела в апреле текущего года. В результате были выявлены многочисленные нарушения. Так, к примеру, в четырех охотугодьях не осуществлялся производственный охотничий контроль, охотничья инфраструктура не соответствовала установленным требованиям, не проводился ряд биотехнических мероприятий: подкормка животных, выкладка минералов, обустройство галечников для птиц и д.р.

За вышеуказанные правонарушения юридическое лицо и председатель правления ОО "ВОООиР" Грициенко С.П. по постановлению прокурора были привлечены комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

Однако организация нарушений не признала, и обжаловала постановление о привлечении к административной ответственности в Центральном районном суде Волгограда. Жалоба была отклонена, а постановление было признано судом законным и обоснованным.

На сегодняшний день общество является крупнейшим охотопользователем Волгоградской области. В природоохранной прокуратуре считают, что его противоправное поведение может причинить значительный вред сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов.



