Экология

Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в нарушениях

Экология 31.07.2019 17:08
1325 7
31.07.2019 17:08


Суд в Волгограде подтвердил нарушения природоохранного законодательства в деятельности регионального общества охотников и рыболовов, сообщил сегодня ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. 
Проверку прокуратура провела в апреле текущего года. В результате были выявлены многочисленные нарушения. Так, к примеру, в четырех охотугодьях не осуществлялся производственный охотничий контроль, охотничья инфраструктура не соответствовала установленным требованиям, не проводился ряд биотехнических мероприятий: подкормка животных, выкладка минералов, обустройство галечников для птиц и д.р.
За вышеуказанные правонарушения юридическое лицо и председатель правления ОО "ВОООиР" Грициенко С.П. по постановлению прокурора были привлечены комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).
Однако организация нарушений не признала, и обжаловала постановление о привлечении к административной ответственности в Центральном районном суде Волгограда. Жалоба была отклонена, а постановление было признано судом законным и обоснованным.
На сегодняшний день общество является крупнейшим охотопользователем Волгоградской области. В природоохранной прокуратуре считают, что его противоправное поведение может причинить значительный вред сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками
07.07.2019 15:28
10832 0
Под Волгоградом 18 сельских поселений обязали заняться мусорными площадками
09.07.2019 11:53
10921 5
В Волгограде возбудили дело о загрязнении территории химическими веществами
12.07.2019 12:29
14167 1
Экология
25.07.2019 09:49
Экология 25.07.2019 09:49
4571 2 Обсудить

0
Далее
Экология
22.07.2019 08:43
Экология 22.07.2019 08:43
3686 14 Обсудить

0
Далее
Экология
20.07.2019 13:43
Экология 20.07.2019 13:43
5515 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2019 14:06
Экология 18.07.2019 14:06
4843 12 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 12:34
Экология 17.07.2019 12:34
1284 1 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 09:35
Экология 17.07.2019 09:35
2051 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2019 13:36
Экология 16.07.2019 13:36
3410 5 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2019 12:29
Экология 12.07.2019 12:29
14167 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 16:13
Экология 11.07.2019 16:13
9085 0 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 15:33
Экология 11.07.2019 15:33
2006 8 Обсудить

0
Далее
Экология
10.07.2019 17:14
Экология 10.07.2019 17:14
5310 3 Обсудить

0
Далее
Экология
09.07.2019 11:53
Экология 09.07.2019 11:53
10921 5 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 15:05
Экология 08.07.2019 15:05
2807 4 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 14:40
Экология 08.07.2019 14:40
1034 1 Обсудить

0
Далее
Экология
07.07.2019 15:28
Экология 07.07.2019 15:28
10832 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:07
«Высота 102»ТВ: В громком деле о крушении катамарана в Волгограде появились новые обвиняемые Смотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Волгоградские власти убрали с дороги две компанииСмотреть фотографии
17:08
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в нарушенияхСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде глава фирмы по грузовым перевозкам "утаила" 12,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде на «Красном Октябре» мужчин ЭСПЦ-2 порадовали обновленными бытовкамиСмотреть фотографии
15:50
В предвыборный скандал в Волгограде «впутали» полициюСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде ветерану войны аннулировали мифический долг за электричество после вмешательства прокуратуры Смотреть фотографииCмотреть видео
14:47
В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал светСмотреть фотографии
14:13
В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенкаСмотреть фотографии
13:19
Работа речных портов в Волгоградской области не устроила прокуратуруСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотикамиСмотреть фотографии
11:28
Генпрокуратура приступает к массовым проверкам пенсионных фондов Смотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом главу дачного общества жадность довела до судаСмотреть фотографии
09:55
Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»Смотреть фотографии
09:38
Экс-главбуха молодежного театра в Волгограде отдали под суд за мошенничество Смотреть фотографии
09:11
В Волгограде молния повредила световую опоруСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвайСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде ликвидируют места частых ДТПСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офиса Смотреть фотографии
17:12
В Волгоградской области аферист со стажем за роль общественника загремел в тюрьмуСмотреть фотографии
16:40
Волгоград опоздал и лишился 740 тысяч рублей на капитальный ремонт лифтовСмотреть фотографии
16:39
«Ростелеком» поможет создать умную рекламную кампаниюСмотреть фотографии
14:21
Мэрия Волгограда заставляет плясать под свою "дудку" горожанСмотреть фотографии
13:56
Энергетики спроектируют комплекс для спасения от засухи заволжской части Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
«Ростелеком» инвестирует в развитие высокотехнологичных решенийСмотреть фотографии
12:48
Цены на бензин в Волгоградской области снова подрослиСмотреть фотографии
12:11
Виновника резонансного ДТП на остановке в Волгограде доставят в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"Смотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области дорожают овощи, несмотря на сезонСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 