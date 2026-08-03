Вопросы организации детской летней оздоровительной кампании обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, за июнь и июль в учреждениях региона уже отдохнули 72,5 тысячи детей. Всего же программами оздоровления и отдыха в этом году планируется охватить более 92 тысяч юных жителей области.
Особое внимание уделяется детям участников СВО, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и подросткам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На особом контроле – обеспечение комплексной безопасности в лагерях: санитарно-гигиенические нормы, безопасность на воде, противопожарные требования и антитеррористическая защищённость. Работу координирует областная межведомственная комиссия.
В лагерях проходят общеоздоровительные и профильные смены, реализуются программы патриотической, культурно-познавательной, творческой, спортивной и военно-спортивной направленности. Для детей организуют экскурсии к достопримечательностям Волгограда и муниципальных образований области.
Андрей Бочаров также затронул тему предстоящих крупных молодёжных событий. В августе-сентябре в регионе запланированы финалы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», Всероссийской Семейной Зарницы, а также V Волгоградский молодёжный фестиваль #ТриЧетыре, который пройдёт с 11 по 13 сентября.
Губернатор поставил ряд задач профильным ведомствам:
Все поручения должны быть выполнены в установленные сроки.
Фото: администрация Волгоградской области