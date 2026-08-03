Волгоградцам рассказали, когда ждать пособий и пенсий в августе





Сегодня, 3 августа, жителям Волгоградской области перечислят большинство пособий по уходу за ребенком.

В понедельник баланс карты пополнится у волгоградцев, получающих единое пособие на детей до 17 лет. Деньги на счет поступят также семьям военнослужащих, а также неработающим родителям, ухаживающим за ребенком в возрасте до полутора лет.

– В среду, 5 августа, выплаты оформят семьям, которые подобным образом распределяют средства из материнского капитала, – прокомментировали в региональном отделении Соцфонда России. – Седьмого августа деньги будут выплачены работающим родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Волгоградским пенсионерам стоит ждать поступлений на карты 4, 11 и 21 августа.

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