



Редкую ночь без объявления беспилотной опасности провели сегодня жители Волгоградской области. Над другими регионами страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 131 украинский дрон, сообщают в Минобороны.

Смертоносные летательные аппараты атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Республику Крым. Дроны ВСУ сбивали также в Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областях и в Краснодарском крае.

В Волгоградской области угроза удара БПЛА возникла в ночь на воскресенье. Уже позже стало известно, что регион оказался в числе целей для 635 украинских беспилотников.

Фото Андрея Поручаева