В Волгограде двое юнцов вымогали у подростка деньги

Двоих юных волгоградцев задержали по подозрению в вымогательстве. В полицию обратилась 57-летняя женщина, сообщившая, что двое парней требуют деньги у ее 16-летнего сына. Как было установлено, 18-летний и 15-летний юноша вымогали у подростка 50 тысяч рублей якобы за то, что он их оскорблял. Испугавшись угроз, молодой человек попросил маму перечислить ему эти деньги, которые затем снял с карты и передал вымогателям. Однако на этом они не успокоились. И продолжили преследовать юношу.
Парочка задержана. Один из них, как выяснилось, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ – «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества в крупном размере, с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.