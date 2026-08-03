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Расследования

В Волгограде двое юнцов вымогали у подростка деньги

Расследования 03.08.2026 09:02
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03.08.2026 09:02


Двоих юных волгоградцев задержали по подозрению в вымогательстве. В полицию обратилась 57-летняя женщина, сообщившая, что двое парней требуют  деньги у ее 16-летнего сына. Как было установлено, 18-летний и 15-летний юноша вымогали у подростка 50 тысяч рублей якобы за то, что он их оскорблял. Испугавшись угроз, молодой человек попросил маму перечислить ему эти деньги, которые затем снял с карты и передал вымогателям. Однако на этом они не успокоились. И продолжили преследовать юношу. 

Парочка задержана. Один из них, как выяснилось,  состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ – «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества в крупном размере, с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.


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