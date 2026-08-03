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Общество

Первая магнитная буря августа с головой накрыла метеозависимых волгоградцев

Общество 03.08.2026 06:35
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03.08.2026 06:35


Первая магнитная буря августа накрыла волгоградцев накануне вечером. 

Последний месяц лета не стал долго раскачиваться. Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад , но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас, – сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Событие происходит по прогнозируемому сценарию – как по времени формирования, так и по интенсивности.

После всплеска, который метеозависимые горожане явственно ощутили на себе накануне вечером, шестая за лето магнитная буря уйдет не по-английски, оставив воспоминания о себе в первой половине сегодняшнего дня. 

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