



Первая магнитная буря августа накрыла волгоградцев накануне вечером.

– Последний месяц лета не стал долго раскачиваться. Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад , но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас, – сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Событие происходит по прогнозируемому сценарию – как по времени формирования, так и по интенсивности.

После всплеска, который метеозависимые горожане явственно ощутили на себе накануне вечером, шестая за лето магнитная буря уйдет не по-английски, оставив воспоминания о себе в первой половине сегодняшнего дня.