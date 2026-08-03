В Волгограде меняются правила перевозки животных в такси





Новые правила перевозки животных в такси вступят в силу с 1 сентября. Что изменится для владельцев хвостатых, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Как и прежде, пассажиры на четырех лапах могут заходить в машину в наморднике. Для них также обязательны поводки и подстилки. Мелким животным и птицам положено ехать в контейнере с глухим дном.

К слову, теперь к сумкам и контейнерам для перевозки предъявляют новые требования – они должны закрываться. При этом бокс должен быть не больше 120 сантиметров как в длину, так и в ширину. Дно контейнера, уточняется в инициативе, не должно давать протечек. Клетку для птиц при этом попросят закрыть светонепроницаемой тканью.

К слову, по новым правилам пассажиры, заранее обговорив все нюансы с водителем, смогут брать в салон вещи, которые не помещаются в багажник. К ручной клади предъявляют всего несколько важных требований – не закрывать обзор и не пачкать салон.

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