Волгоградских школьников с 2027 года начнут учить по-новому стандарту





В Волгоградской области с 1 сентября 2027 года школы перейдут на обновлённый образовательный стандарт. Соответствующие требования к организации образовательного процесса утвердили в Минпросвещения. Корректировки затронут учеников 10-11 классов.

- Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Так школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы, - анонсировал изменения в интервью «РИА Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Часть нововведений касается углублённого изучения предметов. Если раньше ученик был обязан выбрать два предмета, то теперь государство позволит школьнику ограничится базовым минимумом знаний. При этом чиновники пообещали сделать программы по математике, физике, химии, биологии более прикладными. Также в стандарт включены требования к навыкам работы школьников с ИИ. В целом, специалисты рассчитывают сохранить обучение по шести направлениям: естественно‑научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально‑экономическому и универсальному.

Фото: из архива ИА «Высота 102»