Ажиотажный спрос на бензин сохраняется в Волгоградской области





На заправках Волгоградской области, несмотря на наличие бензина всех марок, сохраняется ажиотажный спрос на бензин.

– Ситуация на топливном рынке в Волгоградской области остается на контроле профильных ведомств. Повышенный спрос сохраняется, – сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. – Сегодня введенные топливными компаниями ограничения продолжают действовать.

Волгоградцев, как и прежде, просят заправляться только по мере необходимости и не заливать бензин про запас.

Вторая волна повышенного спроса на топливо возникла в конце прошлой недели. Несмотря на то, что АЗС работали безо всяких ограничений, и на каждой из них был бензин, запасливые автомобилисты решили наполнить баки до отказа. На фоне появляющихся очередей компании «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» вновь ввели лимиты – на заправках отпускают не больше 40 литров в один чек.

При этом «ЛУКОЙЛ» дополнительно ограничил продажу дизтоплива: в черте города операторы наливают до 60 литров, на трассовых заправках — до 200 литров.

Фото Андрея Поручаева