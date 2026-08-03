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Происшествия

В Волгограде сбитый поездом 14-летний школьник остается в тяжелом состоянии

Происшествия 03.08.2026 11:24
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03.08.2026 11:24


Юный велосипедист, сбитый поездом в Ольховском районе Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии.

Пострадавший получает медицинскую помощь в реанимации больницы № 7, – ответили в областном комитете здравоохранения. – Его состояние медики называют тяжелым.

Страшная авария на железнодорожном переезде по улице Октябрьская в селе Зензеватка произошла вечером субботы. Не уточняя деталей столкновения, в полиции лишь сообщили, что 14-летнего подростка сбил 40-летний машинист электровоза.

Только на прошлой неделе в пресс-службе Приволжской железной дороги рассказали о четырех авариях на переездах, случившихся на юге страны за первое полугодие. В Волгоградской области за первые шесть месяцев 2026-го было зарегистрировано лишь одно ДТП. Виновниками всех столкновений назвали автомобилистов, нарушивших правила при пересечении железнодорожных путей.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области 

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