



Юный велосипедист, сбитый поездом в Ольховском районе Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии.

– Пострадавший получает медицинскую помощь в реанимации больницы № 7, – ответили в областном комитете здравоохранения. – Его состояние медики называют тяжелым.

Страшная авария на железнодорожном переезде по улице Октябрьская в селе Зензеватка произошла вечером субботы. Не уточняя деталей столкновения, в полиции лишь сообщили, что 14-летнего подростка сбил 40-летний машинист электровоза.

Только на прошлой неделе в пресс-службе Приволжской железной дороги рассказали о четырех авариях на переездах, случившихся на юге страны за первое полугодие. В Волгоградской области за первые шесть месяцев 2026-го было зарегистрировано лишь одно ДТП. Виновниками всех столкновений назвали автомобилистов, нарушивших правила при пересечении железнодорожных путей.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области