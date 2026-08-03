



Сегодня, 3 августа, в Даниловке Волгоградской области, расположенной в 235 километрах от Волгограда, прозвучит сигнал «Ракетная опасность». В администрации района пояснили, что сирену включат в 11-00 ч. для плановой проверки оборудования.

Подобные проверки пройдут и в других муниципалитетах региона в разные дни. Например, в Новоаннинском районе сигнал включат 5 августа.

Напомним, в Волгограде и Волжском стали включать сигналы воздушной тревоги при возможной атаке ракетами. Жителям необходимо в такой ситуации перекрыть дома газ и воду и с «тревожным чемоданчиком» спуститься в заглубленное помещение.



