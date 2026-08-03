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Общество

Осужденный за гибель многодетной матери Александр Пак дошел до Верховного суда

Общество 03.08.2026 10:23
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03.08.2026 10:23


Резонансное уголовное дело Александра Пака, осужденного за гибель многодетной матери Екатерины Буравлевой, дошло до Верховного суда. Защитники волгоградца не теряют надежды смягчить приговор, вынесенный областным судом после вердикта присяжных. 

Материалы дела и жалоба на приговор поступили в высшую инстанцию еще в последних числах июля. Дата заседания пока не назначена, однако известно, что жалобу Пака рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам.

История, окончившаяся трагедией, началась с дорожного происшествия. Пак, который управлял BMW X7, задел машину Екатерины Буравлевой, но при этом решил не останавливаться. Женщина бросилась за ним, а, когда схватилась за ручку двери, Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами внедорожника. Водитель переехал волгоградку и все равно покинул место происшествия. С тяжелейшими травмами пострадавшая волгоградка оказалась в больнице. Врачи в Волгограде и Москве пытались спасти женщину, но через месяц она скончалась от полученных травм.

Резонансное уголовное дело Волгоградский областной суд рассматривал с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Пака приговорили к 11 годам колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. Пак вину не признал и настаивал, что намерений убивать женщину у него не было.

На приговор Волгоградского областного суда защитники 75-летнего мужчины подали восемь апелляционных жалоб. Решение суда первой инстанции адвокаты обжаловали в Кассационном суде, однако добиться каких-то изменений им не удалось. 

Фото Андрея Поручаева 

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