



Волгоградская область расположилась на предпоследнем месте в исследовании по качеству дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, хуже ситуация только в Архангельской области.

Согласно данным экспертов, на конец 2025 года доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности трасс, в волгоградском регионе составила всего 26,9%. При этом плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 157 километров на тысячу квадратных километров. В исследовании Волгоградская область заняла 84-е место.

К слову, год назад положение региона в рейтинге было на одну позицию выше. Тогда Волгоградская область заняла 83-е место из 85. Так, доля качественных дорог на конец 2024 года составляла 28,9%, а дорог с твердым покрытием - 115,4 км. на тысячу квадратных километров.

В свежем рейтинге Архангельская область оказалась на последнем, 85-м месте. В этом регионе нормативным требованиям отвечает лишь 17,2% всех дорог. А доля транспортных артерий с твердым покрытием – всего 30 км на тысячу квадратных километров.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва - здесь 100% всех дорог отвечает требованиям качества. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, где доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%.

Справка. Регионы в рейтинге ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года. Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа - федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 95% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.



