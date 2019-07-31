Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»





Волгоградец искал грибы на Лысой горе в Советском районе, а наткнулся на проржавевший боеприпас. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, минометный снаряд, предположительно 80-миллиметровый, местный житель нашел в 200 метрах от мемориала, установленного на Лысой горе в память о подвиге защитников этой высоты, расположенной в южной части города, которая в период Сталинградской битвы имела большое стратегическое значение.

Как оказалось, это не единственная взрывоопасная находка за минувшие сутки. На россыпь боеприпасов времен Великой Отечественной войны наткнулся и дачник в СНТ "Малинка" в Советском районе города. При проведении земляных работ он обнаружил предметы со следами коррозии, похожие на 45-миллиметровые снаряды в количестве 8 штук. О своих находках грибник и дачник сообщили в полицию. Поданы заявки в военкомат на разминирование боеприпасов.

На фото: мемориал на Лысой горе в Советском районе Волгограда



