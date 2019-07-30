Расследования

Виновника резонансного ДТП на остановке в Волгограде доставят в суд

Расследования 30.07.2019 12:11
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30.07.2019 12:11



В суд передано уголовное дело 27-летнего жителя Волгограда, который  11 апреля текущего года стал участником резонансного ДТП в районе остановки общественного транспорта «Комплекс Русь», сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой,  водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
По версии следствия, обвиняемый 11 апреля 2019 года на легковом автомобиле иностранного производства двигался по проезжей части улицы Историческая в сторону улю Землячки в Дзержинском районе Волгограда. 

На перекрестке проезжих частей улиц Исторической и Жигулевской, находясь в среднем ряду, нарушая требования  Правил дорожного движения и дорожного знака, предписывающего для средней полосы движение только в прямом направлении, мужчина начал осуществлять маневр поворота направо в сторону ул.Жигулевской. В этот момент произошло столкновение с автомобилем маршрутного такси, двигавшемся прямо в попутном направлении по крайней правой полосе. 
В результате маршрутный автомобиль выехал на остановку общественного транспорта «Комплекс Русь» и совершил наезд на пешехода. От полученной черепно-мозговой травмы 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду.

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