Виновника резонансного ДТП на остановке в Волгограде доставят в суд

Расследования 30.07.2019 12:11
1688 1
30.07.2019 12:11
В суд передано уголовное дело 27-летнего жителя Волгограда, который 11 апреля текущего года стал участником резонансного ДТП в районе остановки общественного транспорта «Комплекс Русь», сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
По версии следствия, обвиняемый 11 апреля 2019 года на легковом автомобиле иностранного производства двигался по проезжей части улицы Историческая в сторону улю Землячки в Дзержинском районе Волгограда.
На перекрестке проезжих частей улиц Исторической и Жигулевской, находясь в среднем ряду, нарушая требования Правил дорожного движения и дорожного знака, предписывающего для средней полосы движение только в прямом направлении, мужчина начал осуществлять маневр поворота направо в сторону ул.Жигулевской. В этот момент произошло столкновение с автомобилем маршрутного такси, двигавшемся прямо в попутном направлении по крайней правой полосе.
В результате маршрутный автомобиль выехал на остановку общественного транспорта «Комплекс Русь» и совершил наезд на пешехода. От полученной черепно-мозговой травмы 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду.
Реклама
Популярное по теме
03.07.2019 13:28
24144 47
25.07.2019 11:46
20952 43
Волгоградец обвиняется в попытке украсть трубопровод30.07.2019 09:31
Расследования 30.07.2019 09:31
1236 11 Обсудить
Загрязнено 5 километров: следователи дадут оценку ЧП с соляной кислотой в Волгоградской области29.07.2019 13:05
Расследования 29.07.2019 13:05
11316 10 Обсудить
В Волгограде коммерсант ответит в суде за миллионные махинации с НДС29.07.2019 12:17
Расследования 29.07.2019 12:17
2171 4 Обсудить
В Волгограде хозяйка платежных терминалов обвиняется в хищении 161 млн рублей29.07.2019 09:54
Расследования 29.07.2019 09:54
3791 15 Обсудить
Лжезастройщика осудили в Волгограде за продажу жилья в несуществующем доме28.07.2019 16:00
Расследования 28.07.2019 16:00
3470 0 Обсудить
Брали сигареты и сейфы: в Волгоградской области членам «сетевой банды» вынесут приговор28.07.2019 11:48
Расследования 28.07.2019 11:48
4178 0 Обсудить
Волгоградца отправили в колонию за удары по капоту чужого авто28.07.2019 06:14
Расследования 28.07.2019 06:14
5019 0 Обсудить
Медсестра из Волгоградской области отвоевала свой кусок земли у чиновников27.07.2019 11:25
Расследования 27.07.2019 11:25
10982 0 Обсудить
В Волгограде у главы стройфирмы арестовали имущество за неуплату налогов26.07.2019 15:56
Расследования 26.07.2019 15:56
8625 0 Обсудить
В Волгоградской области обобравшую 28 пенсионеров мошенницу отправили в колонию-поселение26.07.2019 13:15
Расследования 26.07.2019 13:15
1176 1 Обсудить
Водитель из Башкирии задержан по делу о гибели семейной пары в лобовом ДТП под Волгоградом26.07.2019 10:38
Расследования 26.07.2019 10:38
19308 22 Обсудить
В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшими25.07.2019 15:27
Расследования 25.07.2019 15:27
8673 3 Обсудить
Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублей25.07.2019 14:14
Расследования 25.07.2019 14:14
7393 6 Обсудить
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда25.07.2019 11:46
Расследования 25.07.2019 11:46
20952 43 Обсудить
В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговор24.07.2019 10:06
Расследования 24.07.2019 10:06
5714 6 Обсудить
Реклама