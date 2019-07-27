Мошенник обманул врача из Урюпинска на 1,6 млн рублей

Происшествия 27.07.2019 11:04
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27.07.2019 11:04
Хотела продать дом и потеряла все сбережения врач из Урюпинска в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина дала объявление, на которое очень скоро откликнулся покупатель. Он был крайне заинтересован в покупке домовладения, сразу пообещал перечислить задаток, даже не осматривая дом лично. Для этого ему необходимо было лишь знать персональные данные банковского счета и коды-подтверждения операций. Введенная в заблуждение женщина продиктовала конфиденциальную информацию, в результате чего лишилась 1,6 миллиона рублей.
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