Выборы

ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходом

Выборы 25.07.2019 15:38
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25.07.2019 15:38


Самый успешный в финансовом плане кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР показал годовой доход в сумме 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, выдвиженец по Советскому избирательному округу №17 Александр Кузьмин задекларировал по итогам прошлого года 25 млн рублей заработка. Гендиректор ООО «Тека» живет в Волгограде, но владеет пятью земельными участками в Астраханской области. У него в собственности также восемь машин, цеха, склады, инкубатор, бетонная опора и даже танцевальная площадка.
Индивидуальный предприниматель, а в прошлом – чиновник, Дмитрий Почевалов баллотируется по Дзержинскому одномандатному округу №15. Его доход в прошлом году составил 19,6 млн рублей. Свою карьеру в мэрии Волгограда Почевалов начал еще в 2000-х годах при мэре Гребенникове, возглавив комитет по делам молодежи. При губернаторе Боженове по тому же профилю руководил областным ведомством. В настоящее время у Почевалова-бизнесмена во владении 28 автомобилей, в том числе 18 – «KIA Optima» и 10 «Datsun ON-DO». На 11 банковских счетах кандидат хранит 1,8 млн рублей.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский – лишь на третьем месте по объему доходов среди кандидатов от партии в областную думу. Основатель политической силы по традиции возглавляет предвыборный список в регионе. Его годовой доход - 6,8 млн рублей. Их средств передвижения в собственности у Владимира Вольфовича – автомобиль «Нива».
Временно неработающий депутат Волжской городской думы Михаил Воронов заработал в 2018 году 3,6 млн рублей. Кандидат по Краснооктябрьскому округу №13 – хозяин 12 автомобилей, в числе которых как легковые, так и грузовые. На банковских счетах претендента на мандат парламентария лежат 5,3 млн рублей. Воронов является соучредителем трех компаний, в том числе - ООО «Подзем-Металл-Защита».
Всего от ЛДПР в Волгоградскую облдуму по одномандатным округам и территориальным группам баллотируются 58 кандидатов. Выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября.

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