Аналитика

«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод

Аналитика 24.07.2019 20:04
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24.07.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в деле о крушении катамарана могут появиться фигуранты из числа сотрудников МВД, процесс реставрации «Родины-матери» набирает обороты,  волгоградские следователи разбираются в причинах смертельной аварии на федеральной трассе.  

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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