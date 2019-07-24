





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в деле о крушении катамарана могут появиться фигуранты из числа сотрудников МВД, процесс реставрации «Родины-матери» набирает обороты, волгоградские следователи разбираются в причинах смертельной аварии на федеральной трассе.





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