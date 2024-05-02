



В Волгоградской области с 1 мая вступил в силу нерестовый запрет, который, как сообщает ИА «Высота 102», распространяется на Цимлянское и Волгоградское водохранилища, а также на реки Волгу и Ахтубу.

Согласно установленным правилам, с 1 мая до 1 июня дня в Волгоградской области нельзя ловить рыбу в границах Цимлянского водохранилища от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у станции Ложки. Разрешается ловить рыбу лишь при помощи одной поплавочной или донной удочки с берега, при этом использовать лодки и прочие суда категорически запрещено. Допускается использование в Цимлянском водохранилище спиннингов с естественной или искусственной приманкой, оснащенной не более чем тремя крючками – одинарными и/или двойными, тройными.

На Волге и Ахтубе, ниже плотины Волжской ГЭС, на водоемах Волго-Ахтубинской поймы, в озерах Сарпа и Цаца до 15 июня разрешается лов рыбы лишь одной поплавочной или донной удочкой с берега (с количеством крючков не более двух штук). При этом выбирать места для рыбалки необходимо вне мест нереста.

В Волгоградском водохранилище, а также на впадающих в него реках, расположенных в пределах Волгоградской области, с 1 мая по 30 июня запрещается вылов рыбы всеми орудиями. Исключение, как и в предыдущих случаях, – одна удочка на одного рыбака, а также спиннинг не более чем с двумя крючками.