Расчленитель Масленников и каннибал Малышев встретились на СВО









Двое жителей Волгоградской области, совершившие особо тяжкие преступления на территории региона в разные годы, встретились в зоне СВО. Дмитрий Малышев, убивший в 2014 году волгоградца и съевший затем его сердце, опубликовал в социальной сети фото с Александром Масленниковым, который убил и расчленил двух жительниц города Волжского.





Напомним , что Дмитрий Малышев совершил зверское преступление в Волгограде в феврале 2014 года. В один из дней подкараулив на улице своего знакомого, мужчина металлическим ломом забил его до смерти. После этого Малышев вскрыл свою жертву, вырезал сердце, которое затем зажарил и съел у себя дома. Примечательно, что все свои действия волгоградец снимал на видео. К слову, это было не единственным преступлением, которое совершил волгоградец, – в составе ОПГ Дмитрий Малышев совершил убийства еще нескольких человек.





Убийство, совершенное Александром Масленниковым, привело в шок не только жителей Волгоградской области, но и всей страны. 13 октября 2017 года он познакомился с двумя девушками в караоке-клубе в Волжском и отправился с ними на съемную квартиру. Там через какое-то время вспыхнула ссора, в ходе которой он зарезал обеих волжанок. Тела Масленников расчленил и закопал в лесополосе. Примерно через две недели убийцу задержали в Подмосковье, где он скрывался у своей знакомой. Примечательно, что всего за несколько месяцев до убийства Масленников вышел из тюрьмы, где за изнасилование и разбой отсидел 11 лет. В конце февраля 2019 года Волгоградский областной суд приговорил убийцу к 23 годам лишения свободы.





Отметим, что ранее ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что Масленников отправился в зону СВО. В апреле 2023 года убийца был замечен в Волжском, после чего снова исчез. Снимок, сделанный в компании с Масленниковым, Малышев опубликовал в соцсетях в декабре 2023 года.





Фото: Дмитрий Малышев / ok.ru