Расчленитель Масленников и каннибал Малышев встретились на СВО

Расследования 02.05.2024 11:46
0
02.05.2024 11:46
Двое жителей Волгоградской области, совершившие особо тяжкие преступления на территории региона в разные годы, встретились в зоне СВО. Дмитрий Малышев, убивший в 2014 году волгоградца и съевший затем его сердце, опубликовал в социальной сети фото с Александром Масленниковым, который убил и расчленил двух жительниц города Волжского.
Напомним, что Дмитрий Малышев совершил зверское преступление в Волгограде в феврале 2014 года. В один из дней подкараулив на улице своего знакомого, мужчина металлическим ломом забил его до смерти. После этого Малышев вскрыл свою жертву, вырезал сердце, которое затем зажарил и съел у себя дома. Примечательно, что все свои действия волгоградец снимал на видео. К слову, это было не единственным преступлением, которое совершил волгоградец, – в составе ОПГ Дмитрий Малышев совершил убийства еще нескольких человек.
Убийство, совершенное Александром Масленниковым, привело в шок не только жителей Волгоградской области, но и всей страны. 13 октября 2017 года он познакомился с двумя девушками в караоке-клубе в Волжском и отправился с ними на съемную квартиру. Там через какое-то время вспыхнула ссора, в ходе которой он зарезал обеих волжанок. Тела Масленников расчленил и закопал в лесополосе. Примерно через две недели убийцу задержали в Подмосковье, где он скрывался у своей знакомой. Примечательно, что всего за несколько месяцев до убийства Масленников вышел из тюрьмы, где за изнасилование и разбой отсидел 11 лет. В конце февраля 2019 года Волгоградский областной суд приговорил убийцу к 23 годам лишения свободы.
Отметим, что ранее ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что Масленников отправился в зону СВО. В апреле 2023 года убийца был замечен в Волжском, после чего снова исчез. Снимок, сделанный в компании с Масленниковым, Малышев опубликовал в соцсетях в декабре 2023 года.
Фото: Дмитрий Малышев / ok.ru
Бастрыкина возмутил погром на могилах участников СВО в Волгограде02.05.2024 11:07
Расследования 02.05.2024 11:07
Укравших флаги с могил бойцов СВО задержали в Волгограде02.05.2024 00:05
Расследования 02.05.2024 00:05
Жителя Волгоградской области оштрафовали за негативные посты о ВС РФ30.04.2024 07:43
Расследования 30.04.2024 07:43
Полиция нашла всех участников группового избиения девочки в Камышине28.04.2024 16:49
Расследования 28.04.2024 16:49
Бастрыкин отреагировал на избиение толпой подростков девочки в Камышине28.04.2024 13:58
Расследования 28.04.2024 13:58
Бастрыкин проследит за делом об убийстве таксиста в Волгограде28.04.2024 09:52
Расследования 28.04.2024 09:52
Двоим волгоградцам грозит срок за приют девяти мигрантов27.04.2024 12:34
Расследования 27.04.2024 12:34
В Волгограде пассажиры забили до смерти 18-летнего водителя такси27.04.2024 12:22
Расследования 27.04.2024 12:22
Бастрыкин затребовал результаты по делу о нападении на участника СВО в Волгограде27.04.2024 12:05
Расследования 27.04.2024 12:05
Группу теневых банкиров во главе с пенсионеркой задержали в Волгограде27.04.2024 09:22
Расследования 27.04.2024 09:22
«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под Волгоградом27.04.2024 06:40
Расследования 27.04.2024 06:40
Облсуд ужесточил приговор двум волгоградцам за продажу липовых дипломов мигрантам26.04.2024 15:28
Расследования 26.04.2024 15:28
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 мая26.04.2024 15:27
Расследования 26.04.2024 15:27
Убийцу волгоградки за отказ рожать детей приговорили к 9,5 годам колонии25.04.2024 20:48
Расследования 25.04.2024 20:48
Поджигателя Toyota RAV4 задержали в Волгограде25.04.2024 16:06
Расследования 25.04.2024 16:06