На СВО погиб житель Камышина Александр Родионов

- Александр Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Родионова искренние соболезнования, - говорится в некрологе, опубликованном в телеграм-канале администрации.
- Александр Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Родионова искренние соболезнования, - говорится в некрологе, опубликованном в телеграм-канале администрации.
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелей02.05.2024 13:40
Эксперты Россельхознадзора заинтересовались особенностями производственного процесса на площадке индивидуального предпринимателя, в результате чего на свет появилось больше тонны подозрительных полуфабрикатов. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, волгоградский предприниматель М.Ю.Нифонтова произвела...