Федеральные новости

Банк России выпустил новую серию 10-рублевых монет

Федеральные новости 02.05.2024 14:43
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02.05.2024 14:43


Банк России сегодня, 2 мая, выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу Банка России, в серию «Города трудовой доблести» вошли монеты с изображением Перми, Самары, Саратова и Томска. 

Круглые монеты диаметром 22 миллиметра внутри цифры 0 числа 10 имеют защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.


Тираж монет составил один миллион штук. 

Фото: пресс-служба Банка России

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