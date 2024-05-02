Банк России выпустил новую серию 10-рублевых монет





Банк России сегодня, 2 мая, выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу Банка России, в серию «Города трудовой доблести» вошли монеты с изображением Перми, Самары, Саратова и Томска.

Круглые монеты диаметром 22 миллиметра внутри цифры 0 числа 10 имеют защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.





Тираж монет составил один миллион штук.

Фото: пресс-служба Банка России.