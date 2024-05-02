В северных районах Волгоградской области почти на месяц раньше срока расцвели пионы тонколистные или, как еще называют их в народе, лазоревые цветки. Как сообщает V102.RU, эти удивительной красоты красные цветы, похожие на маки, растут в Жирновском, Новониколаевском, Серафимовичском, Руднянском, Урюпинском и других районах региона и расцветают обычно в конце мая. Но из-за аномально теплого апреля в этом году цветение пионов тонколистных произошло почти на месяц раньше. Уже сейчас на севере Волгоградской области можно наблюдать удивительные картины – красные, как капли крови, цветы на ярко-зеленой «подушке».







Пионы тонколистные занесены в Красную книгу Волгоградской области и их нельзя срывать. Однако эта популяция растений страдает из-за распашки земель, где они обычно произрастают, а также из-за использования сельхозугодий для выпаса скота.

Фото главы Жирновского района Александра Шевченко VK.com