Наперекор ФАС. Цена десятка яиц взлетела в Волгограде накануне Пасхи

Жители Дзержинского района Волгограда вопреки всем воззваниям ФАС России, призывавшей ритейлеров вести себя чуть сдержанней относительно ценовой политики при продаже яиц в преддверии Пасхи, обнаружили десяток практически под двести рублей.





— Я так понимаю, чем ближе Пасха, тем больше аппетиты у сетевиков. В «Магните» у дома на Ангарском десяток яиц отборной категории отпускают уже за 195 рублей с копейками. Видимо, прибыль превыше всего. Ничего святого — чисто бизнес, — говорят возмущенные волгоградцы. — Самое интересное, что «Пятерочка» держит цены на вполне себе приемлемом уровне. Почему они так отличаются в другой сети — большой вопрос.





Ранее антимонопольщики практически запретили волгоградским курам нести золотые яйца перед Пасхой. В Волгоградском регионе по последним статистическим данным средняя стоимость десятка составила 118,3 рубля.





Напомним, что самым подорожавшим продуктом питания за 2023 год в Волгоградской области признали яйца. По дынным ЦБ РФ, цены на них рекордно выросли на 83 (!)%.

Фото: архив информагентства, читатели ИА «Высота 102»