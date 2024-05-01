Общество

Наперекор ФАС. Цена десятка яиц взлетела в Волгограде накануне Пасхи

Общество 01.05.2024 21:21
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01.05.2024 21:21


Жители Дзержинского района Волгограда вопреки всем воззваниям ФАС России, призывавшей ритейлеров вести себя чуть сдержанней относительно ценовой политики при продаже яиц в преддверии Пасхи, обнаружили десяток практически под двести рублей.


— Я так понимаю, чем ближе Пасха, тем больше аппетиты у сетевиков. В «Магните» у дома на Ангарском десяток яиц отборной категории отпускают уже за 195 рублей с копейками. Видимо, прибыль превыше всего. Ничего святого — чисто бизнес, — говорят возмущенные волгоградцы. — Самое интересное, что «Пятерочка» держит цены на вполне себе приемлемом уровне. Почему они так отличаются в другой сети — большой вопрос. 


Ранее антимонопольщики практически запретили волгоградским курам нести золотые яйца перед Пасхой. В Волгоградском регионе по последним статистическим данным средняя стоимость десятка составила 118,3 рубля. 


Напомним, что самым подорожавшим продуктом питания за 2023 год в Волгоградской области признали яйца. По дынным ЦБ РФ, цены на них рекордно выросли на 83 (!)%. 

Фото: архив информагентства, читатели ИА «Высота 102» 

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