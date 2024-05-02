



Расположенный в Кумылженском районе Волгоградской области 400-летний дуб заявили на конкурс по отбору главного дерева России. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». В конкурсе участвуют деревья из разных регионов России, однако именно волгоградский дуб является одним из старейших из них.

Согласно информации из картотеки, дуб, которому как заявлено в картотеке, 430 лет, находится в хуторе Шакин Кумылженского района – в «Шакинской дубраве». Это самая южная в Волгоградской области нагорная дубрава с дубами в возрасте более 400 лет.

– После окончания Великой Отечественной войны в 1947 году был организован Сталинградский гортоп, жизненная необходимость для восстановления города и области, и под топор пошли вековые дубы «Шакинской дубравы». В настоящее время сохранилось 6 дубов в возрасте от 250 до 450 лет, – поясняется в карточке волгоградского дерева-конкурсанта. – Шакинская дубрава – памятник природы регионального значения, входящий в состав природного парка «Нижнехопёрский» площадью 6340 га.

Сообщается, что высота дуба черешчатого составляет 26 метров, а диаметр ствола в самой широкой его части – без малого два метра.

Проголосовать за волгоградский дуб (№41) можно на сайте конкурса.

Фото: Елена Упорникова