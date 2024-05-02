Волгоградцам объяснили причину появления апрельских счетов за отопление

Собственники квартир получили в мае квитанции за оплату жилищно-коммунальных услуг, где указана оплата за тепло, которое отключили в Волгограде еще 8 апреля. Как сообщили V102.RU в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», это сделано ввиду существующего порядка расчёта за этот ресурс.

- Порядок расчётов за отопление установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и производится двумя способами — по показаниям общедомовых приборов учёта (ОДПУ) или по нормативу, - пояснили специалисты. - Последние в этом отопительном периоде начисления собственники квартир получили в апрельской квитанции в начале мая.

В домах, которые оборудованы приборами учета, суммы за отопления начислены на основании показаний счетчиков, переданных управляющими компаниями. Такие показания, напомним, снимаются с 23 по 26 число каждого месяца. Из-за этого в оплату помимо апрельских дней также вошли оставшиеся дни марта.

Начисления по нормативу производится в домах, которые не оборудованы ОДПУ. Нормативы установлены региональным комитетом тарифного регулирования. Это фиксированная величина, которая не зависит ни от количества потребляемого ресурса, ни от погоды.