



В Жирновском районе Волгоградской области на ремонтируемом мосту через реку Кленовку упал автокран. Как сообщает V102.RU, проезжающие мимо автомобилисты сняли на видео лежащую на боку спецтехнику. Запись появилась в местных пабликах. В комментариях указано, что автокран так лежит уже несколько дней.

Ранее в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства сообщали, что подрядчиком ремонта моста стала волгоградская компания. Контракт был подписан в текущем году на сумму 85,5 миллиона рублей.

В облкомдортрансе заявили V102.RU, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерба иному имуществу не нанесено.

- По словам подрядчика, автокран пролежал несколько часов, после чего с помощью тяжелой техники его поставили на колеса. На график выполнения работ произошедшая ситуация не повлияла, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что капитальный ремонт моста через реку Кленовку стартовал в апреле и завершится до конца года. Длина двухполосного сооружения 41 метр. Состояние моста давно вызывает тревогу из-за разрушений. Ремонт проводится с целью приведения сооружения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

- Произошедшее не повлияло и на движение автотранспорта, так как на время ремонт поток направлен по объездной дороге, - добавили в облкомдортрансе.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram