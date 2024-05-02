Происшествия

«Пролежал несколько часов»: автокран упал на ремонтируемом мосту в Волгоградской области

Происшествия 02.05.2024 15:39
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02.05.2024 15:39



В Жирновском районе Волгоградской области на ремонтируемом мосту через реку Кленовку упал автокран. Как сообщает V102.RU, проезжающие мимо автомобилисты сняли на видео лежащую на боку спецтехнику. Запись появилась в местных пабликах. В комментариях указано, что автокран так лежит уже несколько дней.

Ранее в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства сообщали, что подрядчиком ремонта моста стала волгоградская компания. Контракт был подписан в текущем году на сумму 85,5 миллиона рублей.

В облкомдортрансе заявили V102.RU, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерба иному имуществу не нанесено. 

- По словам подрядчика, автокран пролежал несколько часов, после чего с помощью тяжелой техники его поставили на колеса. На график выполнения работ произошедшая ситуация не повлияла, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что капитальный ремонт моста через реку Кленовку стартовал в апреле и завершится до конца года. Длина двухполосного сооружения 41 метр. Состояние моста давно вызывает тревогу из-за разрушений. Ремонт проводится с целью приведения сооружения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

- Произошедшее не повлияло и на движение автотранспорта, так как на время ремонт поток направлен по объездной дороге, - добавили в облкомдортрансе.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram

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