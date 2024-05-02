



Путешествие легендарного композитора Александры Пахмутовой на родину в Волгоград-Сталинград подошло к концу. Как сообщает V102.RU, сегодня, 2 мая, Александра Николаевна возвращается в Москву на поезде. В своем прощальном видео, которое было записано на железнодорожном вокзале Волгограда, Александра Пахмутова поблагодарила всех за душевный прием, сказала несколько слов о родном городе и намекнула на новые встречи.

- Всем счастья, радости, успехов. Город так похорошел! Как приятно здесь. Всем радости, счастья, успехов. И что-нибудь придумаем еще. Спасибо! - сказала Александра Николаевна на прощание уже стоя в дверях вагона.

Напомним, что почетный житель Волгоградской области Александра Пахмутова находилась в Волгограде с 29 апреля. Она успела прогуляться по городу, в частности, она побывала в сквере, названной в ее честь. 1 мая в ЦКЗ Волгограда прошел концерт легендарной землячки, где артисты, звезды оперы и эстрады исполняли хиты Александры Николаевны. Это было настолько трогательно, что при исполнении многих песен зал рыдал от переполняемых эмоций.

Фото, видео: Александра Пахмутова / Telegram