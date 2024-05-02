Происшествия 02.05.2024 08:15
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02.05.2024 08:15
Поезд №59, следующий из Новокузнецка в Кисловодск, попал в ДТП в Саратовской области. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, сегодня, 2 мая, в 7-15 ч. на железнодорожном переезде между станциями Буровка и Чернавка водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. Ожидается задержка пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск более двух часов, предупредили в Приволжской железной дороге. В Волгоград поезд должен был прибыть сегодня около 18-00 ч.
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