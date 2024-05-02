Общество

Центр Волгограда перекрыли перед первой репетицией парада

Общество 02.05.2024 09:32
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02.05.2024 09:32


Сегодня, 2 мая, с утра ограничено движение по ряду улиц Центрального района Волгограда из-за предстоящей репетиции парада на площади Павших борцов, сообщает V102.RU.

В мэрии напомнили, что движение транспорта и парковка запрещена сегодня с 7.00 до 21.00 на улице Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Коммунистической), ул. Володарского(от проспекта Ленина до ул. Коммунистической), на улице Ленина (от проспекта Ленина до ул. Мира) и по четной и нечетной сторонам автомобильных дорог улиц Аллеи Героев (от проспекта Ленина до ул. Мира).

Аналогичные ограничения по движению в центре города будут введены 4 мая, с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая, а также с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая.

Ранее сообщалось, что тренировки частей Волгоградского территориального гарнизона были запланированы на 1, 3 и 7 мая. Пройдут они на площади Павших Борцов, и каждая из них будет длиться по 3 часа. Точное время начала репетиций не уточняется. 

Напомним, что в Волгоградской области отменены все массовые мероприятия на майские праздники, кроме военного парада в Волгограде 9 мая. 

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