График планового отключения горячей воды в мае опубликовали в Волгограде

В Волгограде в мае продолжится подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. На тепловых сетях работники «Концессий теплоснабжения» проведут профилактические работы. В связи с этим во всех районах, сообщает ИА «Высота 102», временно будет приостановлена подача горячей воды. Срок отключения колеблется от двух до 10 дней.
Тракторозаводский район
– с 14 по 24 мая:
- ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
- ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
- ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51ул.
- ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
- ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
- пр-т Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
- ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
- ул. Демьяна Бедного, 2а
- ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
- ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- ул. Быкова, 4а
- ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
- ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
- ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
- ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
- ул. Андреева, 13
- ул. Атласова, 16
- ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
- ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7
– с 6 по 8 мая:
- ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17
- ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
- ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
- ул. Гидростроителей, 2, 6, 10
Краснооктябрьский район
– 14 по 24 мая:
- ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
- ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- ул. Курильская, 5, 7, 9
– с 22 по 31 мая:
- ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- ул. Гончарова, 5, 7, 9
- пр-т Металлургов, 30, 32, 34
- ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56
- ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
- ул. Богунская, 10А, 12, 16
- ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
- ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5
- ул. Клары Цеткин, 5, 7
- пер. Аэропортовский, 2, 6, 8
- ул. Короткая, 23, 25, 27
- ул. 39-я Гвардейская, 6, 8
- ул. Варшавская, 4, 6, 7
- ул. Новоремесленная, 3,5
– с 22 по 31 мая
- ул. Титова, 20А
- ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
- ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
- ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
- ул. Таращанцев, 55, 61, 63
Дзержинский район
– с 14 по 28 мая:
- ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54
- б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
- ул. 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19
- ул. Симонова, 2, 2а, 18, 20, 22, 24, 26
- ул. Московская, 5а, 6а, 7б
- ул. Качинцев, 108, 110, 112
- ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65
- ул. Космонавтов, 59, 61
- ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18
– 13 мая:
- ул. Аракская, 29, 31, 33, 35
- ул. Хорошева, 14, 20
- ул. Безымянная, 1
– с 13 по 15 мая:
- ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13
- ул. Жирновская, 2, 9
- ул. Тимофеева, 10
- ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
- ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
- ул. Щербины, 10
- ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д
– с 7 по 20 мая:
- ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69в, 69г, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
- ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14 а, 14 б, 16
- ул. Римского-Корсакова, 8
– с 21 мая по 3 июня:
- ул. Карла Либкнехта, 13, 21
- пр. Маршала Жукова, 85, 95, 105,115
- ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
- ул. Хорошева, 46, 48
Центральный район
– с 15 по 21 мая:
- пр-т Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
- ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
- ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
- ул. Землянского, 3, 5, 9
- ул. Бакинская, 2, 2а, 13
- ул. Коммунальная, 18
- ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а
- ул. Наумова, 14
- ул. Краснознаменская, 6, 8
- ул. Ленина, 6, 11
- ул. Пражская, 1
- ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
- ул. Чуйкова, 37, 51а, 55
- ул. Порт-Саида, 7а
- ул. Комсомольская, 6, 8
- ул. Коммунистическая, 56
Ворошиловский район
– с 27 мая по 6 июня:
- ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б
- ул. Клинская, 33, 34, 35
- ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
- ул. Канунникова, 9
- ул. Огарёва, 1, 2, 7, 21б
- ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27
- ул. Баррикадная, 19, 19А
- ул. Иркутская, 8
- ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31
- ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12
- ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
- ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А
- ул. Краснослободская, 17, 19
- ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
- ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- ул. Моздокская, 3, 5, 7
- ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
- ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
- ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1
- ул. Липецкая, 5, 7
- ул. Новоузенская, 10а
- ул. Профсоюзная, 16а, 20
- ул. Ковровская, 4
- ул. Бобруйская, 1, 1аул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д
- ул. Гомельская, 7
– с 6 по 7 мая:
- ул. Буханцева, 20, 22
- ул. Липецкая, 3, 3а
- ул. Воркутинская, 3
– с 13 по 24 мая:
- ул. Автотранспортная, 79
Советский район
– с 27 мая по 6 июня:
- ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Балакирева, 2
- ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
- ул. Новосибирская, 66
- ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
- пр-т Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
- ул. Мариупольская, 10, 12, 14
- ул. Запорожская, 3
- ул. Шауляйская, 4а, 2а
- ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
- ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52
- ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80
- ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71
- ул. Ивановского, 4, 6, 12
- ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
- ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
– с 27 мая по 7 июня:
- ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
- ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
- ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
- ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
- ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18
- ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
- ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
– с 15 по 28 мая:
- ул. Тулака, 1а
- ул. Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54
- ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9
– с 13 по 15 мая:
- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1
- ул. Родниковая, 14, 16, 18
- ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
- пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
- ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
- ул. Славская, 3, 10, 12
- ул. им. Полухина, 2/1, 2/2
- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
- ул. Тормосиновская, 12
- ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20
- ул. Петровская, 9
- ул. Калининградская, 2 а, 21
- ул. Краснопресненская, 3
- пер. Удмуртский, 2
– с 28 по 29 мая:
- ул. Василевского, 2, 4, 6
- пр. Университетский, 100
Кировский район
– с 13 по 24 мая:
- ул. Кирова, 74, 86а
- ул. Тополёвая, 9
- ул. Курчатова, 10а, 18
Красноармейский район
– с 15 по 21 мая:
- ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43
- ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
- ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
- ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
- ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
- ул. Светлоярская, 46
- ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
- ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
- ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
- ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
- ул. Голубева, 1а, 3
- ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65
- пр-т Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
- ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
- ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
- пр-т Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
- пр-т Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
- ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
- ул. Я. Коласа, 24
- ул. Моцарта, 17а
- ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
- ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а
- ул. Копецкого, 1а, 10
- ул. Мачтозаводская, 122, 124
- ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
- ул. 2-я Динамовская, 6а, 7