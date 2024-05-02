В «Царицынской опере» состоялась премьера новаторских «НЕмаленьких трагедий»





В театре «Царицынская опера» с большим успехом прошла премьера постановки «НЕмаленькие трагедии», в которых объединились известные произведения А.С. Пушкина. Зрители с восторгом приняли новую работу театра и по достоинству оценили концепции молодых режиссёров Полины Пимаховой и Александра Паркина, художника Зоси Манаковой в премьерных спектаклях «Алеко» С. Рахманинова и «Каменный гость» А. Даргомыжского.





Полине Пимаховой и Александру Паркину удалось объединить два оперных произведения, у которых общей является лишь драматургия А.С. Пушкина. Сценография Зоси Манаковой раскрывает обе истории с неожиданной стороны: огромный лайнер становится местом действия. Цыгане в «Алеко» уплывают на нём в лучшую жизнь, в «Каменном госте» на корабле в Америке во времена господства мафии и сухого закона разворачиваются трагические события. Обе оперы происходят в 30-ые годы XX века. Тёмное мрачное пространство сцены перетекает из одной постановки в другую. В «Алеко» давящая обстановка грузового трюма сильнее обнажает чувства персонажей и контрастирует с общепринятыми стереотипами о вольных цыганах. В «Каменном госте» более открытое пространство, но Дон Жуан сам загоняет себя в угол своими страстями. Световые решения эмоционально усиливали атмосферу, добавляли объема. Многофункциональные и мобильные декорации были использованы в обеих операх.

Но в каждом из спектаклей они формировали разные картины. Грузовые ящики в «Алеко» становились хранилищем контрабанды, кроватями, а потом гробами. В «Каменном госте» они же превращались в барную стойку, пирс и даже путь в небеса. По словам Зоси Манаковой, благодаря слаженной и профессиональной работе всех служб и самих артистов, спектакли получились эмоциональными и выразительными. Партию Алеко исполнил Максим Орёл, ярко раскрыл драматургию развития своих чувств, начиная от попыток сохранить отношения с Земфирой, до полного безумия. Артак Манукян, сыгравший роль старика цыгана, смог выстроить взаимоотношения с названным сыном Алеко и показать сложность их разрыва. Евгения Старцева – Земфира так развернула образ своей героини, что заставила сочувствовать ей, а не осуждать.

– Вольная как ветер Земфира не подчиняется общепринятым правилам и нормам, – поделилась эмоциями Евгения Старцева. –Она живая женщина, которая хочет свободы и находится в поисках любви и счастья. Для меня Земфира – современная женщина со своими желаниями и страстями, пережившая личную трагедию с матерью. Удивительно, но цыганского в этой опере совсем мало. В спектакле изменено время и не читается стереотипное цыганское наполнение. И я рада, что постановщик сместила акценты на внутренние переживания героев. Я очень люблю музыку Сергея Рахманинова, она наша – русская и берёт за душу.

– Мне кажется, что удалось внятно рассказать историю и хорошо собрать спектакль, – рассказала Полина Пимахова. – Очень рада опыту работы с театром «Царицынская опера». Прекрасные, артисты, музыканты, сотрудники цехов. У нас получилось ещё лучше, чем я предполагала. Артисты смогли раскрыть образы ярко и убедительно. Даже Земфира, которую я долго не принимала, вызвала у меня сопереживание и сочувствие. Возможно, режиссёрский финал для зрителей будет неожиданным, но для меня он является логичным.

В «Каменном госте» художником - постановщиком Александром Паркиным заметно усилены драматическое и психологическое наполнение действия. Образы главных героев становятся более выпуклыми и живыми. Некоторые номера получились мюзикловыми, в американской стилистике 30-х годов. Партии главных героев блестяще исполнили Виталий Ревякин (Дон Жуан), Екатерина Богачёва (Донна Анна), Наталья Филиппова (Лаура), Александр Еленик (Дон Карлос), Вадим Шишкин (Лепорелло) и другие.

– Музыка композитора Александра Даргомыжского в опере «Каменный гость» новаторская, сложная и непредсказуемая, -– отметил Александр Паркин. – Она иллюстративная и речитативная, поэтому хотелось дополнить её событиями, добавить подтекста. Солисты театра «Царицынская опера» прочувствовали тему и задачу, над которой мы вместе хорошо поработали. Мои взгляды и их предложения соединились и воплотились в постановке.

Солисты тоже говорят о творческом продуктивном процессе, который сопровождал подготовку над спектаклем. Многое удалось воплотить и пересмотреть.

– Донна Анна стала роковой женщиной, а не той картинной и наивной как её обычно трактуют, - рассказала Екатерина Богачёва. – Моя героиня сильная, умная и способная на серьёзные поступки. Об неё «споткнулся» Дон Жуан - эгоцентрик, соблазнитель и любитель женщин. При этом он сам стал заложником своих страстей и запутался в них. Трагический финал в «Каменном госте» тоже неизбежен…



